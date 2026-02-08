Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu

Haberler

Bursa'nın Gemlik ilçesinde denizde bulunan bir erkek cesedi, olay yerine sevk edilen deniz polisi ve sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Cesedin 45 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu değerlendiriliyor.

Gemlik Körfezi açıklarında saat 14.30 sıralarında limana gelen bir geminin mürettebatı deniz yüzeyindeki hareketsiz kişiyi görüp, ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) Timi'nin sudan çıkardığı 45 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen ceset, olay yeri incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ölen kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

-Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
