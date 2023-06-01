Gemlik Belediyesi Büyükkumla Mahallesi'ne Köy Konağı Yapacak

Gemlik Belediyesi, Büyükkumla Mahallesi'ne modern mimarinin en güzel örnekleri arasına girecek üç katlı bir köy konağı yapacak. İçerisinde muhtarlık ofisi, toplantı odası, kafeterya ve dokuz odalı pansiyon bölümü bulunacak olan tesis, bölgenin çehresini değiştirecek. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, yatırımın Büyükkumla mahallesine hayırlı olmasını diledi ve Gemlik için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Gemlik Belediyesi, ilçenin en güzel sayfiye alanlarından olan Büyükkumla Mahallesi'ne bölgenin çehresini değiştirecek bir köy konağı yapacak. Tasarımıyla modern mimarinin en güzel örnekleri arasına girmeyi hedefleyen köy konağı, toplamda üç kattan oluşacak. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, köy konağının Büyükkumla mahallesi için hayırlı olmasını dilerken, Gemlik için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirtti.

Üç katlı ve yığma tuğla görünümlü dış cephesiyle bölgeye ayrı hava kazandıracak tesisin içerisinde; muhtarlık ofisi, toplantı odası, kafeteryası ve dokuz odalı pansiyon bölümü olacak.

"BÜYÜKKUMLA'YA YAKIŞAN YATIRIM"

Gemlik'in sahiller bölgesindeki en güzel yerlerinden birinin de Büyükkumla mahallesi olduğunu vurgulayan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Gemlik olarak 36 kilometrelik sahil şeridine sahibiz. Kumla bölgemizdeki sahil şeridimiz yazın kuzey yönlü rüzgarlara kapalı olması sebebiyle insanlarımızın rahatlıkla bu bölgede yüzebildiği bir alan, biz de Gemlik Belediyesi olarak bu bölgemizi kalkındırmaya ve yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Büyükkumla mahalle meydanındaki eski binamızı yıkacağız ve yerine üç katlı köy konağı inşa edeceğiz. Konağımızın içerisinde muhtar ofisi, kafetaryası, toplantı salonu ve pansiyon bölümü olacak. Bu yatırımımız Büyükkumla mahallesine hayırlı olsun" dedi.

"GEMLİK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gemlik Belediyesi'nin ilçenin çok sayıdaki farklı noktasında çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Başkan Sertaslan, "Pandemi ve ekonomik sıkıntılar belediyelerin bütçelerinde önemli azalmalara neden oldu. Biz Gemlik Belediyesi olarak bu azalmalara rağmen çok sayıda bölgemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin Balıkpazarı Mahallesi'nde gölgelik çalışmamız, Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık Kampüsünün içerisindeki öğrenci merkezi inşaatımız, Gençali'deki mahalle konağımızda inşaatlarımız devam ediyor. Biz Gemlik'e güzellik katacak projelerimizi teker teker hayata geçiriyoruz. İlçemiz için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.