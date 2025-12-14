Geminbeli Geçidi'nde 'kar' güzelliği

SİVAS'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde etkili olan kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında bulunan 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Karadeniz'in İç Anadolu Bölgesi'ne açılan kapılarından olan geçit, karın yağmasıyla beyaza büründü. Yüksekliği, yolunun kıvrımlığı ve ormanlık arazisi ile dikkat çeken Geminbeli Geçidi'nde kar, sis bulutları ve ağaçların üzerine düşen kırağı ile birlikte güzel görüntüler oluştu. Bölge dron pilotu Murat Köse tarafından havadan görüntülendi.