Gemerek'te Çocuk Şenliği Düzenlendi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen çocuk şenliğine yaklaşık 1000 çocuk katıldı. Etkinlikte çeşitli gösteriler sunuldu ve çocuklara hediyeler verildi.

Gemerek AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Yeniçubuk Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen şenliğe yaklaşık 1000 çocuk katıldı.

Şenlik kapsamında birbirinden farklı gösteriler sunulurken, program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

AK Parti Gemerek İlçe Başkanı Aslı Toprak, çocukların her zaman öncelikleri olduğunu belirterek, "Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasından dolayı çocukları daha fazla motive etmek için böyle bir etkinlik planladık. Çocukların eğlenceli vakit geçirdiklerini görmek bizleri oldukça mutlu etti." dedi.

