Gemerek İlçe Müftülüğü'nden Gençlere Kayseri Gezisi

Sivas'ın Gemerek İlçe Müftülüğü, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Kayseri gezisi düzenledi.

Yukarı Cami İmam Hatibi Osman İslamoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen gezide, Gemerekli gençler Kayseri'nin tarihi mekanlarını gezdi.

Düzenlenen etkinliklerle gençlerin gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini belirten İslamoğlu, "Öğrencileri Kayseri'ye götürerek unutulmaz bir gün yaşamalarını sağladık. Gezi kapsamında gençler, Bilim Fuarı'nı ziyaret ederek hayvanat bahçesini gezdi." dedi.

İslamoğlu, bu tür sosyal etkinliklerin gençlerin manevi eğitimlerinin yanı sıra sosyal yönlerini de güçlendirdiğini belirterek, faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti.