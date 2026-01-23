Haberler

Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi'ne yeni atamalar

Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikolog sayısı ikiye, diyetisyen sayısı da ikiye yükseldi.

Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikolog ve diyetisyen kadrosu güçlendirildi.

Merkezde göreve başlayan Psikolog Ezgi Sarıot ile birlikte kurumda görev yapan psikolog sayısı ikiye yükseldi.

Aynı zamanda Diyetisyen Rumeysa Gülser de Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevine başladı.

Bu atamayla birlikte merkezdeki diyetisyen sayısı da iki oldu.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
