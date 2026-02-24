Haberler

Gelibolu'daki okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenlendi

Gelibolu'daki okullarda 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelibolu ilçesindeki okullarda 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temasıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin paylaşma, yardımlaşma ve milli değerleri pekiştirmesi amaçlanıyor.

Gelibolu ilçesindeki okullarda, Milli Eğitim Bakanlığının önerisiyle "Maarifin Kalbinde Ramazan" teması kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Program çerçevesinde Gelibolu İmam Hatip Lisesi ile 6 Kasım ve 75. Yıl Cumhuriyet okulları başta olmak üzere ilçedeki tüm okullarda Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmaya yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Ramazan süresince öğrencilerde paylaşma bilincinin geliştirilmesi, yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi ile birlik ruhunun pekiştirilmesi amacıyla sınıf içi etkinlikler ve sosyal sorumluluk çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerlerin kazandırılmasına yönelik programlar ile aile katılımını destekleyen faaliyetler hayata geçiriliyor.

Çalışmalara katılan Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, öğrencilerin hazırladığı etkinlik ve projeleri inceleyerek yönetici, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Etkinliklerin, ilçedeki okullarda sevgi, saygı, birlik ve yardımlaşma değerleri çerçevesinde sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti

Okullara gönderilen genelge konusunda tavrını belli etti
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini

Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, makarna yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz
Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki altınları satmaya hazırlanıyor
Ordu ile çatışırken telefonu çıkartıp TikTok'ta canlı yayın yaptılar

Ülkesinin askerine sıkarken telefonu çıkarıp canlı yayın yaptı
Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Barcelona Başkanı Joan Laporta, makarna yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz
27 yıllık zincir iflas etti! 457 mağazasını kapatıyor

27 yıllık zincir iflas etti! 457 mağazasını kapatıyor
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar

"Eşime çıplak fotoğraf atıyorlar" demişti! 12 yıllık evlilik bitiyor