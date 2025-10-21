Gelibolu'daki Öğrenciler Okullar İçin Sıra ve Masa Üretiyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin rehberliğinde ilçedeki okullar için sıra ve masa üretiyor.

Okulu ziyaret eden Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, okul müdürü Musa Kartal ve yöneticilerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında okulun atölyelerini de inceleyen Aydın, öğrencilerin üretim sürecine dair öğretmenlerden bilgi aldı.

İlçedeki okulların donatım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sürdürülen üretim faaliyetlerini yerinde inceleyen Aydın, "Okullarımız için masa ve sıra üretimi devam ediyor. Öğretmenleri eşliğinde çalışan öğrenciler, iki haftada bir sınıfın ihtiyaçlarını karşılayacak üretim kapasitesine sahip. Bu çalışmalar öğretim yılı boyunca sürecek. Ayrıca, bu okulumuzda sıfırdan üretimin yanı sıra onarım işleri de yapılıyor." dedi.

Ziyaretin ardından Aydın, okul pansiyonunda öğrencilerle yemek yedi.