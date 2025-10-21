Haberler

Gelibolu'daki Öğrenciler Okullar İçin Sıra ve Masa Üretiyor

Gelibolu'daki Öğrenciler Okullar İçin Sıra ve Masa Üretiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin rehberliğinde okullar için masa ve sıra üretmeye devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, üretim sürecini yerinde inceledi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin rehberliğinde ilçedeki okullar için sıra ve masa üretiyor.

Okulu ziyaret eden Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, okul müdürü Musa Kartal ve yöneticilerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında okulun atölyelerini de inceleyen Aydın, öğrencilerin üretim sürecine dair öğretmenlerden bilgi aldı.

İlçedeki okulların donatım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sürdürülen üretim faaliyetlerini yerinde inceleyen Aydın, "Okullarımız için masa ve sıra üretimi devam ediyor. Öğretmenleri eşliğinde çalışan öğrenciler, iki haftada bir sınıfın ihtiyaçlarını karşılayacak üretim kapasitesine sahip. Bu çalışmalar öğretim yılı boyunca sürecek. Ayrıca, bu okulumuzda sıfırdan üretimin yanı sıra onarım işleri de yapılıyor." dedi.

Ziyaretin ardından Aydın, okul pansiyonunda öğrencilerle yemek yedi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi

Karar sonrası tüyleri ürperten görüntü! Kriz geçirip yere yığıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi
Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

"Ahmet'in talihsizliği" diyen avukat kendini yerde buldu
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Sarkozy hapse girdi! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak

Sarkozy içeride! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak
İlkay Gündoğan'dan 'Helal olsun sana' dedirten davranış

İlkay'dan "Helal olsun sana" dedirten davranış
Aracının arkasında penis büyütme operasyonu yapan sahte doktor gözaltına alındı

Penis büyütme operasyonu yapan sahte doktor gözaltına alındı
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.