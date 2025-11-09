Haberler

Gelibolu'da Üreticilere Gübre Kullanımı Eğitimi

Gelibolu'da Üreticilere Gübre Kullanımı Eğitimi
Güncelleme:
Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Buğday Entegre Mücadele Projesi' kapsamında üreticilere yönelik bilinçli gübre kullanımı eğitimi düzenledi. Eğitimde, gübreleme yöntemlerinin önemi ve sürdürülebilir tarım konularında bilgiler verildi.

Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, "Buğday Entegre Mücadele Projesi" kapsamında üreticilere yönelik Gübre kullanımı eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim, insan sağlığının korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması amacıyla düzenlendi. Gelibolu genelinde üreticilerin bilinçli gübre kullanımı konusunda bilgilendirilmesi için yürütülen çalışmalar köylerde devam ediyor.

Bu kapsamda Süleymaniye köyünde yapılan eğitimde, bilinçli gübreleme için toprak tahlilinin önemi anlatıldı. Hangi gübrenin, hangi miktarda, ne zaman ve nasıl uygulanması gerektiği sinevizyon gösterimleriyle üreticilere aktarıldı.

Eğitimde ayrıca; Bitki Sağlığı (Karantina ve Mevzuat), Entegre Mücadele Tanımı, Hedefleri, İlkeleri ve Yararları, Buğday zararlıları, hastalıkları ve yabancı otlarla mücadele yöntemleri ile biyolojik mücadele teknikleri konularında bilgi verildi.

İl ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personel, gübreleme yöntemlerinin hem toprak sağlığına hem de sürdürülebilir tarıma katkı sağladığını vurgulayarak, doğru zaman ve miktarda gübre kullanımının önemine dikkat çekti.

Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, benzer eğitimlerin önümüzdeki günlerde diğer köylerde de sürdürüleceğini bildirdi.

