Gelibolu'da Tarihi Geçişin 671. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Gelibolu'da Tarihi Geçişin 671. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi ve Gelibolu'nun fethinin 671. yıl dönümü dolayısıyla görkemli bir tören düzenlendi. Protokol üyeleri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde halk oyunları ve çeşitli anma faaliyetleri yer aldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi ve Gelibolu ilçesinin fethinin 671. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Lapseki'nin Çardak beldesinde düzenlenen törenin ardından, kutlamalara Gelibolu'da devam edildi. Çardak'taki törene katılan protokol üyeleri ve davetliler, deniz aracıyla temsili olarak Anadolu'dan Rumeli'ye geçti.

Gelibolu İskelesi'nde karşılanan protokol, çiçek takdimi ve halk oyunları sunumunun ardından kortej eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi önündeki tören alanına yürüdü.

Tören, buradaki etkinlikler ve konuşmalarla devam etti.

Törenlere, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın yanı sıra kent protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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