Haberler

Gelibolu'da ramazan etkinlikleri devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelibolu Belediyesi, ramazan etkinlikleri çerçevesinde semazen gösterisi ve ilahi dinletisi düzenledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, kültürel ve sanatsal programlar için teşekkür edildi. Bunun yanı sıra, akşam 'Katip ile Katibe', 'Hacivat ve Karagöz' gösterileri de gerçekleştirilecek.

Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında semazen gösterisi ve ilahi dinletisi gerçekleştirildi.

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Belediye yetkilileri, kültürel ve sanatsal etkinliklere gösterilen ilgi ve katılım dolayısıyla tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Ramazan etkinlikleri kapsamında bu akşam "Katip ile Katibe", "Hacivat ve Karagöz", "Aşuk ile Maşuk", sihirbaz, akrobasi ve ateş gösterisi vatandaşlarla buluşacak.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu! Aramco rafinerisinden dumanlar yükseliyor

İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Namlu bir anda Lübnan'a çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit

Namlu bir anda o ülkeye çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu

Türkiye'den İran kararı! Kapılar karşılıklı kapatıldı
ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü

Görüntüler yayınlandı! İddia doğruysa savaşta tansiyon epey yükselecek
Namlu bir anda Lübnan'a çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit

Namlu bir anda o ülkeye çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit
İran'dan gündem yaratan iddiaya yalanlama: ABD ile müzakere etmeyeceğiz

ABD iddiası gündem yarattı, İran cephesinden jet yalanlama geldi
Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev

Savaş altını vurdu! Piyasalar açıldı, Kapalıçarşı alev alev