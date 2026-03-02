Gelibolu'da ramazan etkinlikleri devam ediyor
Gelibolu Belediyesi, ramazan etkinlikleri çerçevesinde semazen gösterisi ve ilahi dinletisi düzenledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, kültürel ve sanatsal programlar için teşekkür edildi. Bunun yanı sıra, akşam 'Katip ile Katibe', 'Hacivat ve Karagöz' gösterileri de gerçekleştirilecek.
Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında semazen gösterisi ve ilahi dinletisi gerçekleştirildi.
Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.
Belediye yetkilileri, kültürel ve sanatsal etkinliklere gösterilen ilgi ve katılım dolayısıyla tüm vatandaşlara teşekkür etti.
Ramazan etkinlikleri kapsamında bu akşam "Katip ile Katibe", "Hacivat ve Karagöz", "Aşuk ile Maşuk", sihirbaz, akrobasi ve ateş gösterisi vatandaşlarla buluşacak.
Kaynak: AA / Doğan Zelova