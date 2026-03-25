Gelibolu'da 350 fidan toprakla buluştu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 350 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlikte konuşan Orman İşletme Şefi Pelin Su Akkaya, her fidanın geleceğe bıraktıkları en kıymetli miras olduğunu vurguladı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Orman Haftası kapsamında 350 fidan toprakla buluşturuldu.

Gelibolu Orman İşletme Şefliği tarafından organize edilen etkinliğe kamu yetkilileri, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Etkinlikte konuşan Gelibolu Orman İşletme Şefi Pelin Su Akkaya, toprakla buluşturulan her fidanın, geleceğe bırakılan en kıymetli miras olduğunu söyledi.

Bugün sadece baharın gelişini değil, yaşam kaynağı olan ormanların kıymetini hatırlamak için de burada toplandıklarını belirten Akkaya, şunları kaydetti:

"Bir ağacı dikmek sadece toprağa bir fidan bırakmak değil, geleceğe bir umut bırakmaktır. 'Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz' öğüdüyle büyüyen bir kültürün mirasçıları olarak, ormanlarımızı korumak bizim için bir tercihten öte, bir vatan borcudur. Bu vesileyle, ormanlarımızı canı pahasına koruyan tüm orman emekçilerimize şükranlarımı sunuyor, hepinizi daha yeşil, daha nefes alınabilir bir dünya için el ele vermeye davet ediyorum."

Kaynak: AA / Doğan Zelova
