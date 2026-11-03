Gelibolu'da ÖRAV işbirliğiyle öğretmenlere sosyal finansal liderlik eğitimi verildi

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) işbirliği ve Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla "Sosyal ve Finansal Liderlik Semineri" düzenlendi.

Namık Kemal Ortaokulunda gerçekleştirilen ve iki gün süren seminere ilçede görev yapan öğretmenler katıldı.

Program kapsamında öğretmenlere sosyal ve finansal liderlik alanlarında bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler verildi.

Semineri ziyaret eden Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, öğretmenlerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve eğitim sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Çeşitli etkinlikler ve etkileşimli çalışmalarla desteklenen eğitim programında öğretmenler, sosyal ve finansal liderlik konusunda yeni bilgiler edinme fırsatı buldu.

Kaynak: AA