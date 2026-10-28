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Gelibolu'da öğrenciler Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde bayrak sevgisini sergiledi

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Gelibolu'da öğrenciler Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde bayrak sevgisini sergiledi
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Gelibolu'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrencilerin 'Çocuk Gözüyle Bayrağımız' sergisi 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunda açıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, sergiyi gezerek eserleri inceledi ve öğretmenlerle eğitim öğretim faaliyetlerini görüştü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrencilerin hazırladığı "Çocuk Gözüyle Bayrağımız" sergisi açıldı.

75. Yıl Cumhuriyet İlkokulundaki serginin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın katıldı.

Sergide, öğrencilerin Türk bayrağına duydukları sevgiyi ve milli değerlere bağlılıklarını yansıtan çalışmalar yer aldı.

Aydın, öğrencilerle sergiyi gezerek eserleri inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programın ardından öğretmenlerle bir araya gelen Aydın, eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA
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