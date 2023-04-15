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Gelibolu'da nevresim yüklü tır yandı

Gelibolu'da nevresim yüklü tır yandı

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

Eser Andaç idaresindeki 68 EK 122 plakalı nevresim yüklü tırda, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden çıkıp Gelibolu yönüne seyrederken yangın çıktı.

Tırın lastiğinden çıktığı tahmin edilen yangını fark eden sürücü, aracı kenara çekip indi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Gelibolu ve Kavakköy belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile jandarma ve otoyol trafik görevlileri sevk edildi.

Dorsesinde, Avrupa'ya ihracat ürünü olduğu öğrenilen nevresimlerin bulunduğu tırdaki yangın ekiplerce söndürüldü.

Yangında tır ve içindeki malzemeler tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

1915 Çanakkale Köprüsü Çanakkale Güncel Haberler

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