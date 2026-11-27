Gelibolu'da nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru cep telefonuyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dün akşam sahildeki kayalıklara gelen nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru, kordonda gezen vatandaşlar tarafından fark edildi. Su samurunun bölgede dolaştığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çanakkale'de su samuru görüntülendi
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde sahildeki kayalıklara gelen nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Gelibolu ilçesi Hoca Hamza Mahallesi Tuğsavul Caddesi'ndeki sahil kenarında meydana geldi. Kordonda gezen vatandaşlar kayalıkların yakınıda nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru olduğunu fark etti. Bölgede dolaşan su samuru bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı