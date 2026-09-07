Gelibolu'da minik öğrenciler okula uyum etkinliğiyle başladı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 26 Kasım İlkokulu'nda düzenlenen uyum süreci etkinlikleriyle öğrenciler okula ilk adımlarını attı.

Öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilen oyunlar, okul tanıtımları ve çeşitli aktivitelerle minik öğrencilerin okula başlama kaygıları azaltıldı.

Okul Müdürü Cem Kayalı, etkinliklerle öğrencilerin sınıflara moralle girdiğini belirterek, "14 Eylül'de başlayacak genel eğitime okul olarak hazırız. Yeni eğitim öğretim yılı ülkemize ve ilçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA