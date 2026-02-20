Gelibolu'da lise öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle lise öğrencilerine yönelik güvenli gelecek konulu bir seminer gerçekleştirildi. Seminarde terör örgütlerinin eleman temin yöntemleri ve sosyal medya kullanımı gibi kritik konular ele alındı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi kapsamında lise öğrencileri için semineri gerçekleştirildi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda öğrencilere, terör örgütlerinin eleman temin yöntemleri, radikalleşme ve çevrim içi radikalleşme süreçleri, doğru arkadaş seçimi, bilinçli sosyal medya kullanımı ve dijital mecralardaki riskler hakkında bilgi verildi.
Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.
Kaynak: AA / Doğan Zelova