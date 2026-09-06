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Gelibolu'da Kızılay Kan Bağışı Kampanyası: 41 Ünite Toplandı

Gelibolu'da Kızılay Kan Bağışı Kampanyası: 41 Ünite Toplandı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Türk Kızılayı Gelibolu Şubesi ve Çanakkale Kızılay Kan Alım Merkezi iş birliğiyle düzenlenen iki günlük kan bağışı kampanyasında, mobil araçta 41 ünite kan bağışı kabul edildi. 6 kişilik sağlık ekibinin görev aldığı etkinlikte yetkililer, düzenli bağışın önemine dikkat çekerek benzer kampanyaların süreceğini bildirdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Türk Kızılayı Gelibolu Şubesi ile Çanakkale Kızılay Kan Alım Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kampanyada 41 ünite kan bağışı kabul edildi.

Balık Hali önüne konuşlandırılan mobil kan bağış aracında gerçekleştirilen ve iki gün süren çalışmada vatandaşlar kan bağışında bulunarak destek verdi.

Toplam 6 personelden oluşan Türk Kızılay ekibinin görev yaptığı organizasyonda, 1 doktor, 3 hemşire ve 2 yardımcı personel hizmet verdi.

Düzenli kan bağışının hayati önemine dikkati çeken Kızılay yetkilileri, duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Yetkililer, bölgedeki kan ihtiyacının kesintisiz karşılanabilmesi amacıyla benzer bağış kampanyalarının belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA
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