Çanakkale'nin Evreşe beldesinde vatandaşlar 2 bin kişilik iftar programında buluştu
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen geleneksel iftar programında 2 bin kişi bir araya geldi. Programa katılanlar, ilahiler dinleyip dualar etti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde düzenlenen geleneksel iftar programında 2 bin kişi bir araya geldi.

Evreşe Belediyesince düzenlenen iftar programı, kapalı pazar yerinde gerçekleştirildi.

İftar öncesinde vatandaşlar Lapseki İlahi Grubu'nun seslendirdiği ilahileri dinledi, dualar etti.

Programdan önce konuşan Belediye Başkanı Hakkı Uysal, vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Ramazan etkinliğine, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
