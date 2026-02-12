Çanakkale'de 'Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi' gerçekleştirildi

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki Demirci Göleti'nde, 171 personel ve 23 aracın katılımıyla 'Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi gerçekleştirildi.

2'nci Kolordu Komutanlığı tarafından planlanan ve 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi'ne toplam 171 personel katılım sağladı. 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından eğitim faaliyeti için Tabur Görev Kuvveti seviyesinde birlik teşkil edildi. Teşkil edilen Tabur Görev Kuvvetini; Mekanize Piyade Bölükleri, Tank Bölükleri ve İstihkam Bölük unsurları oluşturdu.

Eğitimin intikal ve prova faaliyetlerini içeren bölümlerine silah, teçhizat ve araçlarıyla toplam 171 personelin yanı sıra 4 fiberglas bot, 2 zodyak bot, 1 şalter aracı, 6 zırhlı muharebe aracı, 8 geliştirilmiş zırhlı personel aracı, 5 tank, 1 istihkam muharebe zırhlı aracı, 1 MAGAS-A aracı, 1 ZAAK aracı olmak üzere toplam 23 adet zırhlı araç ve 6 adet bot, Komando Alay Komutanlığı'ndan da 18 personel görev aldı. Ayrıca gerçekleştirilen eğitim kapsamında yerli ve milli imkanlarla üretilmiş birçok araç ve teçhizat yer aldı.

DÜŞMANIN GÖRÜŞÜ ENGELLENDİ

Senaryo gereği ilk olarak Karşı Kıyı İzleme Timi, zodyak bot ile gölün karşı kıyısına geçerek burada keşif ve hazırlık faaliyetini gerçekleştirdi. Daha sonra kamyon, tank ve zırhlı personel aracının karşıya geçebilmesi için yerli ve milli imkanlarla üretilen amfibik araç 'Samur'ların kurduğu köprü sayesinde karşı kıyıya taşındı. Bu sırada birlikler botlarla belirlenen bölgelere çıkartılan birlikler düşman unsurlarıyla sıcak temasa geçti. Karşı kıyıya geçen tank ve zırhlı personel aracı engelleri, kurulan portatif köprü ile aştı. Eş zamanlı olarak dron ile bölgede sisleme çalışması yapılarak düşmanın görüşü engellendi. Eğitim planlaması kapsamında son olarak yerli ve milli imkanlarla üretilen Samurların gölet içerisinde tam bir köprü yaparak askeri araçların geçişini sağlamasının ardından eğitim sona erdi.