Gelibolu'da Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çöplükte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kavaklıtepe köyü çöplüğünde henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın ekili alanlara ulaşmadan söndürüldü.

Kaynak: AA