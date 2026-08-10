Gelibolu'da Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Kavaklıtepe köyü çöplüğünde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın, ekili alanlara sıçramadan söndürüldü.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çöplükte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kavaklıtepe köyü çöplüğünde henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın ekili alanlara ulaşmadan söndürüldü.
Kaynak: AA