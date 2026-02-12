Haberler

Gelibolu'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyündeki bir yazlık mevkide çıkan yangında, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü yazlık mevkisinde çıkan yangında bir ev tamamen yandı.

Mahmutpaşa Caddesi üzerindeki Torunlar Çiftliği'nde bulunan üç evden birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması ve alevlerin geç fark edilmesi nedeniyle yangın kısa sürede tüm yapıyı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ahşap yapıdan oluşan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında can kaybı yaşanmadı.

