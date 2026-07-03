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Gelibolu'da arazide çıkan yangın söndürüldü

Gelibolu'da arazide çıkan yangın söndürüldü
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyü sahilinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Bolayır köyü sahilinde kesimindeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yagın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
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