Gelibolu'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi
Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvada çeşitli akıl oyunları kategorilerinde yarışmalar yapıldı ve dereceye giren öğrenciler il finallerinde Gelibolu'yu temsil etme hakkı kazandı.
Gelibolu Öğretmen Evi'nde düzenlenen turnuvada mangala, Q-bitz, pentago, küre, equilibrio ve benzeri akıl oyunları kategorilerinde müsabakalar yapıldı.
İlkokul ve ortaokul kademesindeki öğrencilerin katıldığı etkinlikte yarışmalar, görevli öğretmenlerin gözetiminde belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirildi.
Turnuva sonunda kendi kategorilerinde dereceye giren öğrenciler, il finallerinde Gelibolu'yu temsil etmeye hak kazandı.
Kaynak: AA / Doğan Zelova