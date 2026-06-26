Gelibolu'da 5 bin 206 öğrenci karne heyecanı yaşadı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 5 bin 206 öğrenci, düzenlenen törenle karne alarak eğitim öğretim yılını tamamladı. Törene kaymakam, belediye başkanı ve ilçe milli eğitim müdürü katıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 5 bin 206 öğrenci karne sevinci yaşadı.
Eğitim öğretim yılı sonu karne töreni, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunda gerçekleştirildi.
Törene Kaymakam Cihat Koç, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.
Kaynak: AA / Doğan Zelova