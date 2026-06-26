Haberler

Gelibolu'da 5 bin 206 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Gelibolu'da 5 bin 206 öğrenci karne heyecanı yaşadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 5 bin 206 öğrenci, düzenlenen törenle karne alarak eğitim öğretim yılını tamamladı. Törene kaymakam, belediye başkanı ve ilçe milli eğitim müdürü katıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 5 bin 206 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Eğitim öğretim yılı sonu karne töreni, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunda gerçekleştirildi.

Törene Kaymakam Cihat Koç, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

Özel Diyarbakır'da! Kente gelir gelmez Demirtaş sürpriziyle karşılandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu

Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu
Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek'e katılan madenci genci anlatırken yine hıçkıra hıçkıra ağladı

Ünlü şovmen Çarkıfelek anısını anlatırken yine hıçkırarak ağladı
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı

Eşi, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı
Türk tekstil devi resmen iflas etti! Mahkemeden suç duyurusu kararı

Türk tekstil devi resmen iflas etti! Mahkemeden suç duyurusu kararı
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum

"Bu fiyata satılmaz" diye şikayet edilen esnaf ilk kez konuştu
Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Savaşın faturası ağır oldu