Gelibolu'da 300 Zeytin Fidanı Toprakla Buluşturuldu
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Gelibolu Belediyesi, Gelibolu Kadınlar Derneği ve Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği işbirliğiyle 300 zeytin fidanı dikildi. Etkinlikte yerel yöneticiler ve öğrencilere de yer verildi.
Gelibolu Belediyesi, Gelibolu Kadınlar Derneği ve Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği işbirliğiyle Hamzakoy Sahili'ndeki parka 300 zeytin fidanı dikildi.
Etkinlikte Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Yasemin Çat ve Gelibolu Kadınlar Derneği Başkanı Berna Yelkenci birer konuşma yaptı.
Programa ilçedeki bazı okulların öğrencileri de destek verdi.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel