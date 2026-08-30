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Gelibolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Gelibolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

2. Kolordu Komutanlığı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Cihat Koç, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Alparslan Kılınç ve Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar 26 Kasım Caddesi'nde devam etti.

Günün anlam ve önemine dair konuşmanın yapıldığı programda, şiirler okundu ve folklor gösterisi gerçekleştirildi.

Kutlamalar kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bahçesinde silah ve teçhizat sergisi açıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, gün boyu devam edecek.

Kaynak: AA
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