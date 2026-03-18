Gelibolu'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı törenlerle kutlandı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Gelibolu'da çeşitli törenler düzenlendi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Gelibolu'da çeşitli törenler düzenlendi.

İlçedeki anma programı, 2'nci Kolordu Komutanlığı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Haluk Erdem ve Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak tarafından sunulan çelenklerin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programın ikinci adresi olan Gelibolu Şehitliği'ndeki tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği törende, Kaymakam Koç şeref defterini imzaladı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Anma etkinlikleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki programla devam etti. Öğrenciler tarafından seslendirilen şiirler ve sahnelenen tiyatro gösterileri katılımcılara duygulu anlar yaşatırken, Çanakkale ruhunu yansıtan görsel sunumlar büyük beğeni topladı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
