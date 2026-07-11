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Çanakkale'de şehitler için mevlit

Çanakkale'de şehitler için mevlit
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Çanakkale'de Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Çanakkale'de Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Gazi Süleyman Paşa Camisi'ndeki düzenlenen programda şehitler için Mevlid-i Şerif okundu ve dua edildi.

Programın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
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