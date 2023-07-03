Gelibolu'da 1 hektar tarım arazisi yanarak kül oldu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Koruköy'de çıkan yangında 1 hektar tarım arazisi yandı.

Gelibolu'ya bağlı Koruköy'de bir arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 1 hektar tarım arazisi yanarak, zarar gördü.

Yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.