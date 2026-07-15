Haberler

Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, milletin iradesine sahip çıkarak destan yazdığını vurguladı ve 'İrade bizim, zafer bizim' temasına dikkat çekti.

Çanakkale'nin Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesajı yayınladı.

Soyuak, mesajında, 15 Temmuz 2016'da aziz milletin vatanına, bayrağına, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkarak tüm dünyaya unutulmayacak bir destan yazdığını vurguladı.

"O gece, milletimizin cesareti ve kararlılığı sayesinde hain darbe girişimi bertaraf edilmiş, birlik ve beraberliğimizin gücü bir kez daha tüm dünyaya gösterilmiştir." ifadelerini kullanan Soyuak, şöyle devam etti:

"Aradan geçen yıllara rağmen 15 Temmuz, hafızalarımızda yalnızca bir tarih değil, bağımsızlığımıza, demokrasimize ve ortak geleceğimize sahip çıkmanın simgesi olarak yaşamaya devam etmektedir. Bu anlamlı gün, milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiren önemli bir dönüm noktasıdır. Bu yılki anma etkinliklerinde de öne çıkarılan 'İrade bizim, zafer bizim' teması, millet iradesinin ve demokrasiye bağlılığın önemini vurgulamaktadır. Gelibolu tarih boyunca vatan uğruna verilen büyük mücadelelerin, fedakarlığın ve kahramanlığın sembolü olmuş kadim bir şehirdir. Ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu kutsal topraklarda, milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Doğan Zelova
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine suikast planlamışlardı: Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Bakan Gürlek'in eşine suikast planlamışlardı: İfadeleri ortaya çıktı
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in ilk ifadesinde anlattıkları
Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var

Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları

Öğretmen, polis, vaiz! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları