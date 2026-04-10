Gelibolu Belediye Başkan Soyuak'tan 10 Nisan Polis Haftası mesajı

Çanakkale'nin Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soyuak, mesajında, Türk Polis Teşkilatı'nın toplum huzuru ve güvenliğinin sağlanmasındaki kritik rolüne dikkati çekti.

Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasında emniyet teşkilatının büyük bir özveriyle görev yaptığını belirten Soyuak, şunları kaydetti:

"'Gece gündüz' demeden görev yapan polislerimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma noktasında büyük bir fedakarlık örneği sergilemektedir. Türk Polis Teşkilatı hukukun üstünlüğü ve insan hakları çerçevesinde görevini sürdürüyor. Teşkilat devlet ile millet arasında güçlü bir bağ oluşturuyor."