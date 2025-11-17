Geleneksel Oyunlar Tırı Adana'da Öğrencilerle Buluştu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun "Geleneksel Oyunlar Tırı", Adana'da öğrencileri geçmişin eğlenceli oyunlarıyla buluşturdu.

Federasyon tarafından ata yadigarı geleneksel oyun kültürünün yaşatılması amacıyla hayata geçirilen "Geleneksel Oyunlar Tırı" etkinliğinin 59'uncusu, Nihat Geven Kapalı Spor Salonu'nun bahçesinde yapıldı.

Valilik öncülüğünde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yapılan etkinlikte öğrenciler, mangala, çemberbaz, koca ayak, eğit ve halat çekme gibi eski oyunları deneyimledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, AA muhabirine, etkinliğe yoğun katılım olduğunu söyledi.

Geleneksel oyunların unutulmaması gerektiğini belirten Loğoğlu, "Çocuklarımızı hareketli bir yaşam tarzına yönlendirirken, aynı zamanda geçmişte oynadığımız o güzel oyunları onlara öğreterek bu değerli mirasın nesiller boyu yaşamasını hep birlikte sürdüreceğiz." dedi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Koordinatörü Gülyeter Yaşar da etkinliğin, çocukların geçmişle bağ kurmasını sağladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Alanda yoğun katılım var. Her çocuğa, kültürel mirasımız olan oyunların kökenlerini anlatarak bu oyunların bizim için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor, teknoloji çağında pili bitmeyen oyunlarla tanışmalarına yardımcı oluyoruz."

Çocuklardan Gülizar Apaydın ise eski oyunları öğrendiği için mutlu olduğunu anlattı.

"Geleneksel Oyunlar Tırı", yarın Mersin'i ziyaret edecek.