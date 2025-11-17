Haberler

Geleneksel Oyunlar Tırı Adana'da Öğrencilerle Buluştu

Geleneksel Oyunlar Tırı Adana'da Öğrencilerle Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun düzenlediği 'Geleneksel Oyunlar Tırı' etkinliği, Adana'da öğrencileri geçmişin eğlenceli oyunlarıyla buluşturdu. Öğrenciler, geleneksel oyunları deneyimleyerek kültürel mirasına sahip çıkma fırsatı buldu.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun "Geleneksel Oyunlar Tırı", Adana'da öğrencileri geçmişin eğlenceli oyunlarıyla buluşturdu.

Federasyon tarafından ata yadigarı geleneksel oyun kültürünün yaşatılması amacıyla hayata geçirilen "Geleneksel Oyunlar Tırı" etkinliğinin 59'uncusu, Nihat Geven Kapalı Spor Salonu'nun bahçesinde yapıldı.

Valilik öncülüğünde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yapılan etkinlikte öğrenciler, mangala, çemberbaz, koca ayak, eğit ve halat çekme gibi eski oyunları deneyimledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, AA muhabirine, etkinliğe yoğun katılım olduğunu söyledi.

Geleneksel oyunların unutulmaması gerektiğini belirten Loğoğlu, "Çocuklarımızı hareketli bir yaşam tarzına yönlendirirken, aynı zamanda geçmişte oynadığımız o güzel oyunları onlara öğreterek bu değerli mirasın nesiller boyu yaşamasını hep birlikte sürdüreceğiz." dedi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Koordinatörü Gülyeter Yaşar da etkinliğin, çocukların geçmişle bağ kurmasını sağladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Alanda yoğun katılım var. Her çocuğa, kültürel mirasımız olan oyunların kökenlerini anlatarak bu oyunların bizim için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor, teknoloji çağında pili bitmeyen oyunlarla tanışmalarına yardımcı oluyoruz."

Çocuklardan Gülizar Apaydın ise eski oyunları öğrendiği için mutlu olduğunu anlattı.

"Geleneksel Oyunlar Tırı", yarın Mersin'i ziyaret edecek.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak

Kabine toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları var
Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi

Dünyada bir ilk! Türk mühendisler yaptı, büyük avantaj sağlayacak
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı

Meydan okumanın sonu kötü bitti
Fenerbahçe'nin istediği yıldız milli takımda kahraman oldu

Fenerbahçe'nin istediği yıldızın içinden adeta Messi çıktı
İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar geriledi

İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar düştü
Eski HDP'li vekil Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

Eski HDP'li vekil Erbakan'ın partisine katıldı
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı

Meydan okumanın sonu kötü bitti
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı

Yüksek maaş için bu tarihe dikkat! Cebe 78 bin lira daha fazla girecek
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
A Milli Takım'da son dakika değişikliği! Galatasaray'ın yıldızı çağrıldı

A Milli Takım'da son dakika değişikliği! Galatasaray'ın yıldızı çağrıldı
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.