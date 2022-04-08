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Geleneksel Alanya evi, yangında kullanılmaz hale geldi

AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Geleneksel Alanya evi, yangında kullanılmaz hale geldi

Antalya'nın Alanya ilçesindeki tarihi geleneksel Alanya evi, yangında hasar gördü.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesindeki tarihi geleneksel Alanya evi, yangında hasar gördü.

Tosmur Mahallesi'nde bulanan iki katlı geleneksel Alanya evinin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangını söndüren itfaiye ekiplerince evin girişindeki 7 küçükbaş hayvan da kurtarıldı.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Geleneksel Alanya evi, yangında kullanılmaz hale geldi

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Antalya, Tosmur, Yangın, Alanya, Güncel, Haberler

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