Gelendost Belediyesi'nde Rüşvet ve Zimmet Davası

ISPARTA'da Gelendost Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'rüşvet' ve 'zimmet' soruşturması kapsamında eski belediye başkanı Mustafa Özmen'in tutuklu, 19 sanığın tutuksuz yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Savcı, Özmen'in 'Zimmet', 'Rüşvet', 'İrtikap' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde, İYİ Parti'den Gelendost Belediye Başkanı seçilen, Meral Akşener'in genel başkanlıktan ayrılmasından sonra partisinden istifa edip görevini bağımsız olarak sürdüren Mustafa Özmen hakkında, bir yerel internet sitesinde çeşitli şaibelerin yer alması üzerine Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Özmen, 24 Mart'ta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınıp, 26 Mart'ta da tutuklandı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi Ümit Satılmış da gözaltına alındı ve 17 Haziran'da tutuklandı.

DAVA AÇILDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mustafa Özmen ve Ümit Satılmış'ın da aralarında olduğu 20 kişi hakkında 'Rüşvet', 'Zimmet', 'İrtikap', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' ve 'Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçlarından dava açıldı. İddianamede, Mustafa Özmen için 65 yıla kadar hapis talep edildi. 15 Eylül'de görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Ümit Satılmış'ın cezaevinde kaldığı süre dikkate alınıp tutuksuz yargılanmasına ve tahliyesine karar verildi.

Belediyeye ait iş makinelerini özel işlerde kullandırdığı, elde edilen gelirleri zimmetine geçirdiği, bazı iş insanlarından rüşvet aldığı ve belediye ihalelerinde usulsüzlük yaptığı ileri sürülen Mustafa Özmen'in tutuklu, diğer 19 sanığın ise tutuksuz yargılandığı davanın 7'nci duruşması, bugün, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada mütalaa veren savcı, Mustafa Özmen'in 'Zimmet', 'Rüşvet', 'İrtikap' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından, Ümit Satılmış'ın da 'Rüşvet', 'İrtikap' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. 5 sanığın ise 'Zimmet eylemine yardım eden' sıfatıyla cezalandırılması istendi. Mütalaayı kabul eden mahkeme heyeti, sanıklar ve müdafilerine esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.