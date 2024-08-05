Hac başvurularında yeni düzenleme: E-Devlet üzerinden yapılacak

Önümüzdeki yıl hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için yeni bir düzenleme yapıldı. Bu yıl, 2024 hac kurasına girip kesin kayıt elde edemeyenler ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenlerin kayıtları artık Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yenilenmeyecek.

Hacı adaylarının ön kayıt başvurularını hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmesi için e-Devlet üzerinden yapması gerekiyor. Adaylar, kayıt yenileme işlemlerini hac ön kayıt ücreti ödemeden 16 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden yapacak.

Adaylar, 16 Eylül'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücreti yatırarak ön kayıt başvurularını yapabilir.