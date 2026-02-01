Haberler

Davutoğlu'na provokasyon iddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, "ABD’li Tom Pritzker’in, Jeffrey Epstein’a gönderdiği iddia edilen bir e-postada, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun isminin kendisinden habersiz şekilde geçirilmesi, bugün bilinçli ve organize bir şekilde provokasyon amaçlı kullanılmaktadır. Genel Başkanımızın adını kullanarak yürütülen her türlü manipülasyon ve algı operasyonuna, hukuki ve siyasi zeminde kararlılıkla karşılık verilecektir" dedi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, "ABD'li Tom Pritzker'in, Jeffrey Epstein'a gönderdiği iddia edilen bir e-postada, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun isminin kendisinden habersiz şekilde geçirilmesi, bugün bilinçli ve organize bir şekilde provokasyon amaçlı kullanılmaktadır. Genel Başkanımızın adını kullanarak yürütülen her türlü manipülasyon ve algı operasyonuna, hukuki ve siyasi zeminde kararlılıkla karşılık verilecektir" dedi.

Ufuk Karcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'li Tom Pritzker'in, Jeffrey Epstein'a gönderdiği iddia edilen bir e-postada, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun isminin kendisinden habersiz şekilde geçirilmesi, bugün bilinçli ve organize bir şekilde provokasyon amaçlı kullanılmaktadır.

Açıkça ifade ediyoruz ki; Sayın Genel Başkanımızın bu iddialar bağlamında söz konusu kişilerle herhangi bir resmi ya da gayriresmi irtibatı bulunmadığı gibi, e-posta yoluyla en ufak bir teması da yoktur. Sadece bir yazışmada isminin geçmesi üzerinden üretilen spekülasyonlar tamamen art niyetlidir. Nitekim aynı dosya setinde yalnızca Sayın Ahmet Davutoğlu değil; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Ecevit dahil olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın tanınmış birçok devlet insanının ismi de yer almaktadır. Buna rağmen ülkemiz içindeki bazı odakların hedefi özellikle Genel Başkanımız üzerine yoğunlaştırması, sürecin açık bir itibar suikastı olduğunu göstermektedir.

Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık görevlerinde bulunmuş, devlet ciddiyetini ve diplomatik sorumluluğu en üst düzeyde temsil etmiş bir isim hakkında yürütülen bu kampanya; ahlaki, hukuki ve siyasi olarak yok hükmündedir. Genel Başkanımızın adını kullanarak yürütülen her türlü manipülasyon ve algı operasyonuna, hukuki ve siyasi zeminde kararlılıkla karşılık verilecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

3 derecede denize girmesinin nedeni var! Görenler gözlerine inanamadı
Terör örgütü yandaşları el uzatmıştı! Dev Türk bayrağı göndere çekildi

Terör örgütü yandaşları el uzatmıştı! Dev Türk bayrağı göndere çekildi
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar

Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

3 derecede denize girmesinin nedeni var! Görenler gözlerine inanamadı
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Galatasaray'da Leroy Sane planı

Sakatlığıyla taraftarı korkutan Sane ile ilgili yeni gelişme