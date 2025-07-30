Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül Cinsel Taciz Sebebiyle Gözaltına Alındı
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül, cinsel taciz suçlamasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
GELECEK Partisi İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül, cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.
Gelecek Partisi İl Başkanı Yaşar Beyazgül, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı. Beyazgül işlemleri için emniyete götürüldü. Yaşar Beyazgül'ün işlemleri sonrası adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel