Gelecek Partisi'nde yaprak dökümü! Bir milletvekili daha istifa etti

İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Atatürk'ün "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözünü hatırlatan Demir, "Başta milletvekili olarak görev yaptığım güzel İstanbul'umuz olmak üzere, ülkemiz ve aziz milletimizin geleceği için mücadelem devam ediyor ve edeceğim" dedi.

"TÜM UYARILARIMIZA RAĞMEN..."

Doğan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini belirterek "19 Aralık 2019 tarihinde kurucuları arasında yer aldığım Gelecek Partisi'nden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Yaklaşık altı yıllık bu süre zarfında, Türkiye'yi il il, ilçe ilçe gezerek partimin başarılı olabilmesi; daha da önemlisi, milletimizi içine girdiği siyasi çıkmazdan çıkararak bir alternatif sunabilmek adına her kesimden insanla bir araya geldim. Demokrasi kültürümüzü güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü, eşit ve adil bir yaşamı tesis etmek amacıyla çok uzun yollardan geçtik. Ancak geldiğimiz noktada sürdürülebilir bir siyasi zemin kalmadığından ve yaklaşık iki yıldır tüm uyarılarımıza rağmen ortak bir alan oluşturulamadığından bu ayrılığı gerekli gördüm" ifadelerine yer verdi.

ATATÜRK'ÜN SÖZÜNE ATIFTA BULUNDU

Açıklamasının devamında Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözünü hatırlatan Demir, "Tüm kurucu arkadaşlarıma, genel merkez yöneticilerine, teşkilatlarda emek veren üye ve gönüllülere teşekkürü bir borç bilirim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi: 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.' Başta milletvekili olarak görev yaptığım güzel İstanbul'umuz olmak üzere, ülkemiz ve aziz milletimizin geleceği için mücadelem devam ediyor ve edeceğim" dedi.

BAĞIMSIZ VEKİL SAYISI 14 OLDU

Demir'in istifasıyla TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı 14'e yükselirken, Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı 21'e düştü.

TEMURCİ VE ŞAHİN DE İSTİFA ETTİ

Genel Başkanlığını Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı Gelecek Partisi'nde dün de Parti kurucularından İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin istifa ettiğini açıklamıştı.

Temurci açıklamasına "Büyük emek ve gayretlerle kurduğumuz Gelecek Partisi'nden bugün itibariyle ayrılıyorum. İstifa gerekçelerimizi aşağıda kamuoyuyla paylaşıyor, tüm gelecek gönüllerine şükranlarımı arz ediyorum" notunu düştü.

Şahin de "Kurucusu olduğum Gelecek Partisi'nden bugün itibarıyla istifa ediyorum. Siyasi mücadelemiz yol arkadaşlarımızla birlikte sonuna kadar sürecektir" notuyla açıklamasını yayınladı.