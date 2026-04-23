Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte Şuranur Sevgi Kazıcı, Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Zeynep Kılıç, Bayram Nabi Şişik, Yusuf Tarık Gül ile hayatını kaybeden Ayla öğretmenin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Davutoğlu, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Kahramanmaraş'a ikinci kez hüzünlü bir vesileyle geldiğini söyledi.

Saldırı sırasında sınıf başkanı bir öğrencinin sorumluluk alarak arkadaşlarını kurtarmaya çalıştığını, hayatını kaybeden öğretmenin öğrencileri korumak için fedakarlık gösterdiğini belirten Davutoğlu, "Kahramanmaraş'a ikinci bir kahraman beratı daha vermek lazım. Bu Kahramanmaraşlı çocuklar bu kahraman beratını hak ediyor. Bunların aileleri hak ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı
