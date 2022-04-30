Kılıçdaroğlu'ndan 'Gelecek İçin Yelken Açıyoruz' Yolculuğuna Destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çiğli Belediyesi'nin desteğiyle iklim değişikliğine dikkat çekmek için Hopa'dan yola çıkan 'Gelecek İçin Yelken Açıyoruz' ekibi ile görüntülü görüştü. Yolculuk hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, "Umarım gösterdiğiniz bu eylem ve çaba, denizlerimize daha fazla önem vermemizi sağlar" dedi.

Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi seçilen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ziyaret etti. Gümrükçü, 'Gelecek İçin Yelken Açıyoruz' sloganıyla 22 Nisan'da Hopa'dan yola çıkan yelken ekibini görüntülü aradı ve Kılıçdaroğlu ile görüştürdü.

KILIÇDAROĞLU: GÜN DOĞUYOR, UMUT YEŞERİYOR

Yolculuk hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, 'Gelecek İçin Yelken Açıyoruz' ekibi ile görüşmede, "Umarım gösterdiğiniz bu eylem ve çaba, bizim denizlerimize daha fazla önem vermemizi sağlar. Üç tarafımız denizlerle çevrili olmasına rağmen bu durumdan yeterince yararlanamıyoruz. İyi yolculuklar diliyorum. İnşallah huzur içinde İzmir'e kadar gidersiniz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun, görüntülere yansımayan konuşmasında da "Baharımızı yaza çevirme vakti geldi. Şimdi Türkiye'nin tan vakti. Gün doğuyor, umut yeşeriyor. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya teslim etmek için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Canlı ve cansız varlıklar olarak bir ekosistemin parçasıyız. Sağlıklı işleyen bir ekosisteme sahip dünyaya doğma hakkı, henüz doğmamış olan nesillerin hakkıdır. 'Sürdürülebilir yaşam' anlayışı ışığında bu hakkı anayasal güvence altına alacağız" dediği bildirildi.

GÜMRÜKÇÜ: ÇOCUKLARIMIZA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA BIRAKACAĞIZ

Böyle anlamlı bir yolculuğun paydaşı olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Utku Gümrükçü, ziyarete ilişkin şunları söyledi:

"İnsan kaynaklı yaşanan hızlı iklim değişikliği, dünyamızın geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırıyor. İnsani sorumluluğumuzun yanı sıra yöneticiler olarak taşıdığımız sorumluluklar da var. Bu doğrultuda, iklim değişikliği, geri dönüşüm ve karbon emisyonu azaltımı konularında toplumsal farkındalık yaratmak için Hopa'dan yola çıktık. Genel Başkanımız, elektrik faturalarını ödeyemeyen milyonlarca yurttaşımıza olduğu gibi yalnızca güneş ve rüzgar enerjisinden yararlanarak sürdürdüğümüz bu çevre dostu yolculuğa da destek verdi. Çiğli'yi denizle kavuşturmanın sonucunda yaşadığımız mutluluğu, ülkemizi de özlemini duyduğu cumhurbaşkanıyla kavuşturunca yaşayacağız."

KARADENİZ ETABI TAMAMLANIYOR

Çiğli Belediyesi ile yaptıkları iş birliği ile 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı IRC4 kategorisinde şampiyon olan Bear Sailing Yelken Takımı, minimum karbon ayak izi hedefiyle başlattığı yolculuğun ilk 7 gününde Karadeniz sahil şeridinin büyük bir kısmını geride bıraktı. Su dışında hiçbir paketli gıda tüketmeden ve yalnızca yelken ile yol alan Bear Sailing Yelken Takımı, bugün İstanbul'da olacak. Bear Sailing Yelken Takımı, kendisini 1. Köprü'de karşılayacak olan gönüllü yelkenliler ile kortej oluşturacak.