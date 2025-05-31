Geleceğin Yazarları Projesi: Öğrencilerden 83 Sayfalık Kitap

Geleceğin Yazarları Projesi: Öğrencilerden 83 Sayfalık Kitap
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Ümraniye'de ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan 83 sayfalık 'Kalpten Kaleme Ellerinizde Büyüyen Kelimeler' isimli kitap, geleceğin yazarlarını destekleyen bir proje ile basıldı. Kitabın tanıtımı, Prof. Dr. Sabri Orman Ortaokulu'nda düzenlenen imza günü etkinliği ile yapıldı.

Ümraniye'de ortaokul öğrencileri tarafından kaleme alınan şiir, yazı ve resimlerden oluşan 83 sayfalık kitap çıkartıldı.

"Geleceğin Yazarları" projesi kapsamında basımı yapılan kitabın tanıtımı için Prof. Dr. Sabri Orman Ortaokulu'nda imza günü etkinliği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen, burada yaptığı konuşmada, geleceğin yeteneklerinin ön plana çıkarılması adına projenin önemli olduğunu söyledi.

Kitapta yer alan eserlerin çok anlamlı ifadeler içerdiğini belirten Özen, "Bu eser öğrencilerimiz ile öğretmenlerimizin ayrıca onlara her koşulda destek veren anne ve babaların alın terini yansıtıyor. Proje kapsamında basılan ve bugün öğrencilerimizin imzaladığı kitap aynı zamanda geleceğimizin umudu olan çocuklarımızın bir meyvesi olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak, "Kalpten Kaleme Ellerinizde Büyüyen Kelimeler" isimli kitabın imza töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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