Geleceğin Yazarları Projesi Kapsamında 2. Kitap Fuarı İstanbul'da Gerçekleşti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Geleceğin Yazarları Projesi" kapsamında, Rami Kütüphanesi'nde "2. Kitap Fuarı ve İmza Günü" gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, açılış programına Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten ve Nazif Yılmaz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, ilçe milli eğitim müdürleri, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Üç gün süren fuarda, 39 ilçeden yaklaşık 5 bin öğrencinin kaleme aldığı 625 esere yer verildi. Öğrencilerin yazdığı eserlerin basımıyla fuar stantlarında 111 bin kitap yer aldı.

"Öğrencilerin düşünce zenginliklerini hayranlıkla izliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ökten, genç yazarlarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ve genç bir öğrencinin açılış konuşmasından özellikle etkilendiğini belirterek, "Geçtiğimiz hafta Ankara'da edebiyat dünyasının yazarlarıyla bir araya geldik. Şimdi de burada geleceğin yazarlarıyla buluşuyoruz. Bu fuarda öğrencilerimizin kelimelere yükledikleri anlamı, düşünce zenginliklerini ve ifade gücünü hayranlıkla izliyoruz." ifadesini kullandı.

Okumanın ve yazmanın, ahlaki ve manevi gelişim açısından da hayati bir önem taşıdığını vurgulayan Ökten, "okumanın insanı inşa eden bir yolculuk" olduğunu vurguladı.

"Öğrencilerimizin sorumlulukla davranmasını hedefliyoruz"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür de projeye ilişkin bilgi vererek, "Bir çocuğun eline kalem vermek ona sadece yazmayı öğretmek değil kendini tanıma yolculuğuna eşlik etmektir. Geleceğin Yazarları Projesi'nde, öğrencilerimizin sadece metin üretmesini değil düşünmesini, hayal kurmasını, değerle yazmasını ve sorumlulukla davranmasını hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu şekilde yürütülen projenin, bilgiyi erdemle derinleştiren, değere yaslanan ve eylemle bütünleşen bir eğitim iklimine katkı sunduğunu kaydeden Yentür, şunları aktardı:

"Kalem, değerle birleştiğinde kişiliği, eylemle buluştuğunda geleceği inşa eder. Yazmak, fikri inşa eder, yüreği arındırır, geleceği kurar. İşte bu fuar, çocuklarımızın kendi kendini inşa ettiği bir sahneye dönüşüyor."

Yentür, çocukların yazarlık yolculuklarında yalnız bırakılmadıklarını, öğretmenlerin rehberliği, ailelerin desteği ve eğitim yöneticilerinin vizyoner yaklaşımıyla projenin hayata geçtiğini sözlerine ekleyerek, katkı sunanlara teşekkür etti.

Fuarda 39 ilçeden genç yazarlara yer verildi

İstanbul'un 39 ilçesinden gelen okullar ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünü temsilen 41 stant fuarda kitapseverlerle buluştu.

Öğrenciler, kaleme aldıkları eserlerin kitaplaştırılmış hallerini okuyucuyla buluştururken, imza günleri, edebiyat atölyeleri ve öğrenci-yazar buluşmaları da gerçekleştirildi.

Proje, öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini geliştirmenin yanı sıra Türkçeye olan sevgi ve bağlılıklarını artırmayı, söz varlıklarını zenginleştirmeyi, milli, manevi, kültürel ve evrensel değerlerle beslenmiş içerikler üretmelerini hedefliyor. Projeyle öğrencilerin metin, kurgu ve gerçeklik arasında bağ kurmaları, dil bilinci ve ifade becerileri kazanmaları da amaçlanıyor.