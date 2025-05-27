Geert Wilders'dan Göçmen Akışını Azaltan 10 Maddelik Plan

Geert Wilders'dan Göçmen Akışını Azaltan 10 Maddelik Plan
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Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, göçmen akışını azaltmayı hedefleyen 10 maddelik planını açıkladı ve koalisyon ortaklarıyla anlaşma sağlanamazsa hükümetten çekilebileceğini belirtti.

LAHEY, 27 Mayıs (Xinhua) -- Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders, ülkeye göçmen akışını büyük oranda azaltmayı hedefleyen 10 maddelik bir plan açıkladı. Wilders, koalisyon ortaklarıyla plan üzerine anlaşma sağlanamaması halinde hükümetten çekilebileceğini söyledi.

Wilders pazartesi günü Lahey'de düzenlediği basın toplantısında, "Hiçbir şey değişmezse ya da çok az şey değişirse PVV hükümetten ayrılır" dedi. Hollanda Temsilciler Meclisi'ndeki 150 sandalyenin 37'sini elinde bulunduran PVV, parlamentodaki en büyük parti konumunda bulunuyor.

Wilders'in önerdiği tedbirler arasında Hollanda sınırlarının sığınmacılara kapatılması, askeri destekle sınır güvenliğinin artırılması ve mülteciler için aile birleşimine son verilmesi yer alıyor.

PVV'nin koalisyon ortakları olan Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi, Yeni Sosyal Sözleşme ve Çiftçi-Vatandaş Hareketi şu ana kadar Wilders'in önerilerini açıktan destek vermedi.

Wilders'in daha katı göç kontrolleri uygulanması çağrısının, ülkede artan göç baskısı nedeniyle gündeme geldiği belirtiliyor. Hollanda İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Şubat 2025 itibarıyla ülkede yaklaşık 120.000 Ukraynalı mülteci bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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