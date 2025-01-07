Gediz SGM Müdürü Celalettin Ateş'in Cenazesi Bilecik'te Defnedildi

Kütahya'da dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Gediz İlçe Sosyal Güvenlik Merkezi (SGM) Müdürü Celalettin Ateş (59), memleketi Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kütahya Şehir Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Ateş'in cenazesi, törenin düzenleneceği Günyurdu Köyü Camisi'ne getirildi.

Törene, Bilecik Vali Yardımcısı Şahin Arsal, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP İl Başkanı İbrahim Bağ, Kütahya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Sayar, Ateş'in ailesi ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Ateş'in cenazesi namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Olay

Dün Gediz'deki işine gitmek için Bilecik'in Bozüyük ilçesinden yola çıkan Ateş'in kullandığı 11 UC 511 plakalı otomobil, Kütahya-Çavdarhisar kara yolunun 26'ncı kilometresinde, yol kenarındaki 20 metrelik şarampole savrulmuştu.

Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Ateş'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.