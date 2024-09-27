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Gediz Nehri'nde Toplu Balık Ölümleri: 'Göz Bebeğimiz Gediz Bitmiş Durumda'

Gediz Nehri'nde Toplu Balık Ölümleri: 'Göz Bebeğimiz Gediz Bitmiş Durumda'
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen Gediz Nehri'nde toplu balık ölümleri meydana geldi. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, bölgede kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığını ve bu durumun hem doğal yaşamı hem de tarımı olumsuz etkilediğini belirtti.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinden geçen Gediz Nehri'nde toplu balık ölümleri yaşandı. Tedirginliğe yol açan balık ölümlerine ilişkin nehirde incelemelerde bulunan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Göz bebeğimiz Gediz bitmiş durumda dedi.

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Murat ve Şaphane dağlarından doğarak Manisa'nın Alaşehir, Salihli ve Turgutlu ilçelerinden geçip İzmir'in Foça ilçesiyle Çamaltı Tuzlası arasındaki bölgeden Ege Denizi'ne dökülen 401 kilometre uzunluğundaki Gediz Nehri'nin bazı bölümlerinde toplu balık ölümleri yaşandı. Nehrin Turgutlu bölümünde, çok sayıda ölü balık görüldü. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, bölgede tedirginliğe yol açan balık ölümlerine ilişkin nehirde incelemelerde bulundu. Başevirgen, Gediz boyu simsiyah. Her yerde bütün canlılar ölmüş vaziyette. Eskiden Gediz'de hem tarlalar sulanıyordu hem de vatandaşlar suya girebiliyordu. Şimdi böyle bir şey söz konusu değil, kokudan dahi durulmuyor. Göz bebeğimiz Gediz bitmiş durumda dedi.

'ATIKLAR İZMİR KÖRFEZİ'NE DE ULAŞIYOR'

Gediz Nehri'ne dökülen atıkların İzmir Körfezi'ne kadar ulaştığına dikkati çeken Başevirgen, Rengi siyaha dönen nehir balık ölümlerinin yanı sıra kaplumbağa gibi diğer canlıları da öldürüyor. Hatta ölü balıklarla beslenen kuşlar dahi etkileniyor. Kirlilik Gediz ile bağlantılı her bölgeyi etkiliyor. Bu sadece Gediz'in sorunu değil. Burada yetişen sebze, meyve Türkiye'nin her yerine gidiyor" dedi.

Haber-Kamera Doğan ÇİZMECİ TURGUTLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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