Gediz'de sahte altınla dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA - Ergün Caran - Güncel
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde piyasaya sahte altın sürerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde piyasaya sahte altın sürerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin ilçedeki kuyumcu esnafına sahte altın satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Zanlıların bulunduğu aracı takibe alarak durduran ekipler, yaptıkları aramada sahte 26 bilezik ile bir kolye ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.D. ve A.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Ergün Caran - Güncel