Gediz'de larva öncesi ilaçlama çalışması başlatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gediz'de larva öncesi ilaçlama çalışması başlatıldı

AA - Ergün Caran - Güncel
 - Güncelleme:
Gediz'de larva öncesi ilaçlama çalışması başlatıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, havaların ısınmaya başlaması nedeniyle sinek, sivrisineklere karşı uçkun ve larva ile mücadele çalışmaları başlatıldı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, havaların ısınmaya başlaması nedeniyle sinek, sivrisineklere karşı uçkun ve larva ile mücadele çalışmaları başlatıldı.

Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak yaptığı açıklamada, ilçede yaşayan vatandaşların yaz aylarını rahat şekilde geçirmeleri için çalışma başlattıklarını söyledi.

Haşerelere karşı erken önlem alınmasının önemli olduğunu belirten Akçadurak, şunları kaydetti:

"Yaz aylarında sivrisinek, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi açısından erken dönemde yapılan larva mücadelesi büyük önem taşıyor. Tespit edilen noktalarda veteriner hekimliğimiz tarafından periyotlar halinde Sağlık Bakanlığından onaylı, ruhsatlı çevreye zararsız larva sitler kullanılarak dere yataklarında ilaçlama çalışmaları yapıyoruz."

Akçadurak, özellikle dere yatakları, sulak alanlar ve çöplüklerde yaşayan sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıldığını sözlerine ekledi.

AA / Ergün Caran - Güncel

Muharrem Akçadurak, Kütahya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title