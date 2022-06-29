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Gediz Belediyesinin ücretsiz yaz spor okulları başladı

AA - Ergün Caran - Güncel
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Gediz Belediyesinin ücretsiz yaz spor okulları başladı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde belediye tarafından düzenlenen ücretsiz yaz spor okulları 920 öğrencinin katılımıyla başladı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde belediye tarafından düzenlenen ücretsiz yaz spor okulları 920 öğrencinin katılımıyla başladı.

Gediz Belediyesinin her yıl organize ettiği yaz spor okullarında atletizm, badminton, basketbol, futbol, jimnastik, kort tenisi, masa tenisi, voleybol, tekvando, yüzme, zeka oyunları ve satranç dalında uzman antrenörler eşliğinde eğitimler veriliyor.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yaptığı açıklamada, ilçede çocukları spora yönlendirmek amacıyla ücretsiz açılan yaz spor okullarının yüzlerce çocuğu ağırladığını söyledi.

Çocukların profesyonel eğitmenler eşliğinde hem yaptıkları sporun inceliklerini öğreneceğini hem de doyasıya eğleneceğini belirten Akçadurak, "Çocuklarımızın boş zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirmeleri için bu kursları açtık. Çocukların çok eğleneceği, eğlenirken de birçok şey öğreneceği güzel bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Tüm çocuklara ve ailelere bol eğlence diliyorum." dedi.

AA / Ergün Caran - Güncel

basketbol Atletizm Kütahya Futbol Güncel Haberler

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